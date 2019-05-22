У жителя Тамбовщины знакомый занял 12 тысяч рублей и не отдал: в ситуации разбирается полиция
21 мая в дежурную часть поступило сообщение о мошенничестве в городе Рассказово. 43-летний местный житель рассказал полицейским, что днем 20 апреля на улице встретился со своим знакомым, который попросил у него денег взаймы. Мужчина дал 12 тысяч рублей приятелю, пообещавшему вернуть долг в ближайшее время.
- В назначенный срок деньги возвращены не были, злоумышленник долго «кормил» обещаниями знакомого, но средства так и не вернул. Терпение 43-летнего рассказовца кончилось и он обратился в органы правопорядка, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
Полицейские отыскали знакомого пострадавшего, который взял деньги в долг, 26-летнего парня.
- Выяснилось, что возвращать деньги молодой человек и не собирался, - отметили в ведомстве. - В настоящий момент в отношении данного лица ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU