У жителя Тамбовщины знакомый занял 12 тысяч рублей и не отдал: в ситуации разбирается полиция

22 Май 15:38 2019-05-22T15:38:57+03:00

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21 мая в дежурную часть поступило сообщение о мошенничестве в городе Рассказово. 43-летний местный житель рассказал полицейским, что днем 20 апреля на улице встретился со своим знакомым, который попросил у него денег взаймы. Мужчина дал 12 тысяч рублей приятелю, пообещавшему вернуть долг в ближайшее время.

- В назначенный срок деньги возвращены не были, злоумышленник долго «кормил» обещаниями знакомого, но средства так и не вернул. Терпение 43-летнего рассказовца кончилось и он обратился в органы правопорядка, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Полицейские отыскали знакомого пострадавшего, который взял деньги в долг, 26-летнего парня.

- Выяснилось, что возвращать деньги молодой человек и не собирался, - отметили в ведомстве. - В настоящий момент в отношении данного лица ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU