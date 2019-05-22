Под Тамбовом загорелся лес

22 Май 15:08 2019-05-22T15:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

22 мая в 12 часов 20 минут к дежурному ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возникновении природного пожара в Тамбовском лесничестве, на участке, расположенном в Рассказовском районе.

- В тушении природного пожара было задействовано 10 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС 2 человека и 1 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Пожар ликвидировали в 13 часов. В результате выгорела лесная подстилка на площади 0,05 гектара. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU