2019-05-22T14:51:01+03:00
Общество

В Тамбове 3700 выпускников попрощались со школой

Теперь ребятам предстоит сдать экзамены
Ксения АЛЕШИНА
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Выпускники на торжественной линейкеВыпускники на торжественной линейке
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В Тамбове, 22 мая, во всех школах города прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году последний звонок прозвучал для 1200 одиннадцатиклассников и 2,5 тысяч девятиклассников.

Экзамены у выпусников начинаются с 24 мая

Экзамены у выпусников начинаются с 24 мая

Линейку в лицее № 29 посетил временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Дмитрий Самородин, который сам когда-то заканчивал это учебное заведение. Почетный гость поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им удачи.

- Последний звонок - это окончание бесшабашного детства и вступление во взрослую жизнь. Впереди вас ждет финишная экзаменационная прямая и поступление в вузы. Перед вами открываются новые необъятные возможности. Сейчас рядом с вами те, кто на протяжении 11 лет делали все возможное — это учителя и родители. Я уверен, что вы пронесете в своем сердце через всю жизнь особое отношение и благодарность этим людям. Хочу сказать «спасибо» любимому, мудрому, очень знающему директору лицея Александру Мексичеву и всему коллективу педагогов-профессионалов, которые создали в лицее ауру осознанного желания учиться, постигать науку, быть ответственными и целеустремленными. Дорогие выпускники, желаю вам осуществить все ваши мечты. Верьте в себя, удачи вам и успехов!, - сказал Дмитрий Самородин.

Напомним, что в текущем учебном году семь выпускников из Тамбова стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Они получили специальные дипломы, дающие им льготы при поступлении в российские вузы на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

Еще девять выпускников добились значительных результатов в научной, творческой, спортивной деятельности и стали лауреатами городских именных стипендий и единовременных премий. Пять учащихся получили гранты Тамбовской областной Думы и администрации Тамбовской области.

Совсем скоро ребят ждет испытание в виде ГИА и ЕГЭ, которые стартуют 24 мая для девятиклассников и 27 мая для одиннадцатиклассников.

Дмитрий Самородин пришел в родной лицей

Дмитрий Самородин пришел в родной лицей

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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