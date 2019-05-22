На Тамбовщине двое приятелей ночью похитили чужое авто

22 Май 14:14 2019-05-22T14:14:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску 21 мая поступило сообщение о краже автомобиля. Выехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что в ночное время на улице Липецкое шоссе неизвестные свободным доступом похитили отечественную легковушку «ВАЗ-2103», принадлежащую жителю села Липовка Мичуринского района, который приехал в гости к другу. При этом злоумышленники сначала попытались угнать автомобиль «ВАЗ-2106», хозяйкой которого является местная пенсионерка.

Стражи порядка осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, а также изъяли следы обуви и транспортного средства. В результате оперативно-розыскных действий автомобиль нашли на улице Тамбовской в технически исправном состоянии.

Оказалось, что преступление совершили два жителя Мичуринска – 25 и 27 лет. Ранее они привлекались к уголовной ответственности. Один из них был судим за подобные преступления и находился в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Возможно, подозреваемым придется отвечать и за попытку хищения второго автомобиля, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU