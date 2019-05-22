Полицейские задержали мужчину, который поджег «Ауди» на севере Тамбова

22 Май 13:42 2019-05-23T15:55:00+03:00

Хозяин авто должен был ему крупную сумму денег, но не возвращал их

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Тамбовские полицейские раскрыли поджог дорогостоящей иномарки на севере города, совершенный еще 9 апреля текущего года. Тогда пожарным удалось оперативно потушить возгорание внедорожника «Ауди». В результате происшествия у машины был поврежден моторный отсек. Стражи порядка выяснили, что автомобиль принадлежал 40-летнему мужчине.

На месте возгорания полицейские нашли осколки бутылки с горючим веществом. Также на ближайшем к месту стоянки автомобиле расположена уличная камера видеонаблюдения. На записях было видно, как неизвестный мужчина поджигает иномарку и убегает.

- Следственным управлением УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.167 «Умышленное уничтожение имущества». Сотрудниками уголовного розыска был опрошен владелец автомобиля, соседи, проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности поджигателя. Впоследствии оперативники нашли улики и доказательства, что к попытке поджога автомобиля причастен 39-летний мужчина, житель областного центра, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. По его словам, в 2017 году он дал крупную сумму хозяину внедорожника. Но тот не спешил их возвращать, несмотря на неоднократные просьбы вернуть деньги. Тогда мужчина и решил поджечь иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU