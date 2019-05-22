24 мая в Тамбове по каналу реки Цны ограничат движение плавсредств

22 Май 12:56 2019-05-22T12:59:55+03:00

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По информации администрации Тамбова, в связи с проведением байдарочных соревнований «Державинская регата» в канале реки Цны 24 мая с 9 утра до 2 часов дня будет прекращено движение плавсредств. Ограничения касаются участка канала Цны - от площади музыки до площади у памятника Петру и Февронии.

- В целях безопасности в период тренировки и проведения соревнований запрещено выводить на воду маломерные суда и плавсредства, принадлежащие частным лицам, - отметили в ведомстве.

Напомним, первая «Державинская регата» прошла в Тамбове в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU