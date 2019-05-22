24 мая в Тамбове по каналу реки Цны ограничат движение плавсредств
Это связано с проведением байдарочных соревнований
Фото: пресс-служба ТГУ им. Державина
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По информации администрации Тамбова, в связи с проведением байдарочных соревнований «Державинская регата» в канале реки Цны 24 мая с 9 утра до 2 часов дня будет прекращено движение плавсредств. Ограничения касаются участка канала Цны - от площади музыки до площади у памятника Петру и Февронии.
- В целях безопасности в период тренировки и проведения соревнований запрещено выводить на воду маломерные суда и плавсредства, принадлежащие частным лицам, - отметили в ведомстве.
Напомним, первая «Державинская регата» прошла в Тамбове в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU