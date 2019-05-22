Приставы арестовали у тамбовчанина грузовик в счет долга по налогам и кредитам

22 Май 12:27 2019-05-22T12:27:45+03:00

Чтобы подобных ситуаций не возникало, УФСПП предупреждает о своевременной оплате задолженностей

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Житель Тамбовской области накопил задолженность по налоговым и кредитным платежам на общую сумму более 400 тысяч рублей. Добровольно выплачивать долг он не спешил, поэтому в дело вмешались судебные приставы.

В рамках исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель навестил должника и наложил арест на принадлежащий ему грузовик «МАЗ». Автомобиль был изъят и передан на хранение взыскателю.

- В настоящее время готовятся документы для оценки грузового автомобиля. Денежные средства, полученные от реализации, пойдут на погашение задолженности, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU