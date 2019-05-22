Тамбовские полицейские раскрыли кражу 5-летней давности

22 Май 13:18 2019-05-22T13:18:48+03:00

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За минувшие сутки в Тамбовской области стражи порядка раскрыли совершенную ранее кражу. Так, еще в июле 2014 года в селе Староюрьево на улице Железнодорожной 15-летний подросток оставил без присмотра свой велосипед марки «Стелс», который привлек внимание злоумышленника. Неизвестный укатил двухколесный транспорт. Парень заметил пропажу и обратился в полицию.

- В результате розыска был задержан 54-летний житель Староюрьево, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Было установлено, что задержанный продал велосипед неизвестным людям по дешевке, а деньги потратил. Ранее этот мужчина уже не раз совершал схожие кражи.

В отношении 54-летнего жителя Тамбовщины полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU