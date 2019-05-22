При столкновении двух машин на Тамбовщине пострадали водители

22 Май 11:06 2019-05-22T11:06:25+03:00

Авария случилась в городе Рассказово Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На улице Лермонтовой в районе дома №16 в городе Рассказово 21 мая в 18:45 произошло ДТП. Автомобиль «ВАЗ-21140», под управлением 19-летнего водителя, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся со встречной машиной «Киа Рио». За рулем иномарки находилась 47-летняя женщина.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, водителям была оказана скорая медицинская помощь на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU