В Тамбовской области два работника сельхозпредприятия украли более тонны дизтоплива

22 Май 11:30 2019-05-22T11:34:06+03:00

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В период с 10 апреля по 5 мая в поле, расположенном в двух километрах от села Павлодар Уваровского района, с трактора К-744 похитили 1 тонну 300 литров дизельного топлива. По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали двух 57-летних работников сельхозпредприятия - жителя деревни Андреевка Мучкапского района и житель села Верхнее Чуево Уваровского района. В полиции мужчины признались в содеянном.

- Часть похищенного топлива изъята и возвращена предприятию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Санкция статьи грозит виновным наказанием в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU