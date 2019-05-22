2019-05-22T10:22:59+03:00
Происшествия

В Тамбове в массовой аварии пострадал годовалый ребенок

Столкновение трех автомобилей произошло на улице Пролетарской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Участниками аварии стали три автомобиляУчастниками аварии стали три автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получил травмы маленький ребенок произошла 21 мая в 19 часов 20 минут на улице Пролетарской в районе дома №234 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 67-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21120» на нерегулируемом перекрестке попытался повернуть налево и во время совершения этого маневра столкнулся «Ладой Приорой», за рулем которой находился 26-летний мужчина. От столкновения отечественную легковушку занесло и она врезалась в автомобиль «Лада Гранта», под управлением 28-летнего водителя. Его автомобиль стоял перед перекрестком на второстепенной дороге.

- В результате аварии пассажир автомобиля «Лада Приора», мальчик 2018 года рождения, получил травмы и был доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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