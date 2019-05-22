Тамбовчане окунутся в атмосферу 60-ых годов

22 Май 10:00 2019-05-22T10:00:14+03:00

Фестиваль пройдет уже в третий раз

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской областной научной универсальной библиотеке имени А.С. Пушкина 25 мая состоится третий по счету фестиваль культуры 60-х — «60's Time» или «Время 60-х». Он уже успел полюбиться жителям областного центра из-за своей уникальной атмосферы.

- Все присутствующие с головой окунутся в мир рок-н-ролла, других ярких танцев, кино, комиксов, блестящих поэтов-шестидесятников, пробороздят космические просторы, в полной мере ощутив буйство ярких красок и эмоций. Среди участников фестиваля: поэты и чтецы, знатоки культуры 1960-х (например, любитель и пропагандист комикс-культуры Серж Мосев подробно расскажет о том, что было интересного в комиксах 1960-х годов), музыканты (Дмитрий Васяткин, лидер группы «АЭЛИТА», Анастасия Шиповская, акустический музыкальный проект «РАЭН i КОМПАНИЯ» и другие), клуб настольных игр «Время Гиков», шоу-группа «TSM» со световым представлением, - сообщают организаторы.

По словам организаторов, тематический наряд – платье в горох и галстук-шнурок, будет только приветствоваться! Фестиваль пройдет с 19:00 до 23:00. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU