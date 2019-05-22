Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» вновь вошел в десятку главных российских open-air проектов

22 Май 10:40 2019-05-22T10:40:28+03:00

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Рейтинг лучших и самых популярных фестивалей под открытым небом этого лета представило аналитическое агентство ТурСтат. Тамбовский «Чернозем» из более чем 200 музыкальных фестивалей, что проходят сегодня в России, вновь вошел в десятку главных российских open-air проектов. Исследование составлено по результатам анализа посещаемости фестивалей. Это 6 место, после «Нашествия» в Тверской области, VK Fest в Санкт-Петербурге, Пикника «Афиши» в Москве, Alfa Future People в Нижегородской области и «Усадьбы Jazz» в Москве. Также в десятку лучших вошли фестиваль «Дикая Мята» в Тульской области, «Доброфест» в Ярославской области, Folk Summer Fest в Калужской области и «Улетай» в Удмуртии.

- По данным ТурСтат, летние музыкальные опэн-эйр фестивали в России посещает более 1 миллиона человек. Многие из них уже который год собираются на #СамоеДушевноеСобытиеГода. Этот статус «Чернозем» подтверждает уже несколько лет, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Здесь создается инфраструктура со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания. Это единственный фестиваль, где для гостей предусмотрены бесплатное место под палатку, парковка, питьевая вода, летний душ, чай и кофе для жителей палаточного лагеря. Организована большая зона общественного питания, а информацию о ценах на продукцию для удобства посетителей сообщают заранее.

Напомним, пятый юбилейный рок-фестиваль «Чернозем» пройдет 9, 10 и 11 августа. У Татарского вала под Тамбовом выступят 18 рок-групп: Температура Тела, FPG, Louna, Ария, Вадим Самойлов, Алиса, Анимация, Северный Флот, Amatory, 25/17, Пикник, Гарик Сукачёв, Обе-Рек, Мураками, П***офильмы, Княzz, BrainStorm и Мумий Тролль.

- Как один из самых значимых, перспективных и интересных проектов в сфере событийного туризма, рок-фестиваль «Чернозем» проходит при организационной и финансовой поддержке администрации Тамбовской области и лично губернатора Александра Никитина, - подчеркивают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU