2019-05-22T10:40:28+03:00
Туризм

Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» вновь вошел в десятку главных российских open-air проектов

Напомним, в этом году он откроется 9 августа
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Рейтинг лучших и самых популярных фестивалей под открытым небом этого лета представило аналитическое агентство ТурСтат. Тамбовский «Чернозем» из более чем 200 музыкальных фестивалей, что проходят сегодня в России, вновь вошел в десятку главных российских open-air проектов. Исследование составлено по результатам анализа посещаемости фестивалей. Это 6 место, после «Нашествия» в Тверской области, VK Fest в Санкт-Петербурге, Пикника «Афиши» в Москве, Alfa Future People в Нижегородской области и «Усадьбы Jazz» в Москве. Также в десятку лучших вошли фестиваль «Дикая Мята» в Тульской области, «Доброфест» в Ярославской области, Folk Summer Fest в Калужской области и «Улетай» в Удмуртии.

- По данным ТурСтат, летние музыкальные опэн-эйр фестивали в России посещает более 1 миллиона человек. Многие из них уже который год собираются на #СамоеДушевноеСобытиеГода. Этот статус «Чернозем» подтверждает уже несколько лет, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Здесь создается инфраструктура со всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания. Это единственный фестиваль, где для гостей предусмотрены бесплатное место под палатку, парковка, питьевая вода, летний душ, чай и кофе для жителей палаточного лагеря. Организована большая зона общественного питания, а информацию о ценах на продукцию для удобства посетителей сообщают заранее.

Напомним, пятый юбилейный рок-фестиваль «Чернозем» пройдет 9, 10 и 11 августа. У Татарского вала под Тамбовом выступят 18 рок-групп: Температура Тела, FPG, Louna, Ария, Вадим Самойлов, Алиса, Анимация, Северный Флот, Amatory, 25/17, Пикник, Гарик Сукачёв, Обе-Рек, Мураками, П***офильмы, Княzz, BrainStorm и Мумий Тролль.

- Как один из самых значимых, перспективных и интересных проектов в сфере событийного туризма, рок-фестиваль «Чернозем» проходит при организационной и финансовой поддержке администрации Тамбовской области и лично губернатора Александра Никитина, - подчеркивают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове признали несостоявшимся конкурс на разработку памятника в сквере Зои Космодемьянской
В Тамбове из-за женщины старший брат зарезал младшего
Мичуринск вновь примет Всероссийские соревнования по маунтинбайку
В Тамбове в сквере на Володарского, 39 установили современную тренажерную площадку
Дорога в Тамбовской области за 60 млн рублей не продержалась и полугода
На Тамбовщине пройдет фестиваль духовых оркестров: подробная программа
Тамбовчан приглашают на выставку «Весы и меры»
В Тамбовском районе директора торговой точки обвиняют в покушении на дачу взятку
Тамбовские полицейские раскрыли кражу автомобильной медиастанции
Полицейские задержали двоих тамбовчан с марихуаной
Владельца магазина на Тамбовщине оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу 0,5 пива подростку
Суд назначил тамбовчанину 30 часов обязательных работ за неуплату алиментов
В Тамбове пройдет ярмарка, посвященная Дню города
99 детей родилось у ВИЧ-инфицированных родителей в Мичуринске
Полуфиналист шоу «Голос» встретится с тамбовскими студентами
В Тамбове во время авиашоу ограничат движение на улице Сенько
В аварии с автобусом в Тамбове травмы получили три пассажира
Выплату на детей до трех лет, которые получают молодые тамбовчанки, могут сделать бессрочной
МУПы и управляющие компании Тамбова задолжали за воду миллионы рублей
В Тамбовской области местные жители нашли в траве новорожденную девочку
Необычные растения появились в одном из скверов Тамбова
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
В Тамбовской области дали старт фестивалю «Кадетская симфония»
Тамбовчанка отдала 6,6 тысяч рублей лжеводопроводчику
Полицейские вернули похищенный ноутбук и наушники жителю Тамбовщины
Тамбовские полиатлонисты взяли призовые места на первенстве России среди юниоров
Театр на подушках покажет маленьким тамбовчанам первый спектакль