В Тамбовской области водитель перевернулся на «ГАЗели»

22 Май 09:30 2019-05-22T09:30:47+03:00

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Авария произошла 21 мая в 10:10 на 143-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей на территории Мордовского района. 50-летний мужчина, находясь за рулем «ГАЗ-3302», не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель получил телесные повреждения и был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU