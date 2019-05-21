2019-05-21T18:02:10+03:00
Общество

В Тамбовской области зарегистрировано два случая ботулизма

Санврачи предупреждают о последствиях при неправильном приготовлении рыбы
Ксения АЛЕШИНА
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По информации регионального Роспотребнадзора, в мае текущего года на территории Тамбвощины зарегистрировано два единичных случая ботулизма в быту. Оба пострадавших употребили в пищу соленую и вяленую рыбу, которую поймали на реке Ахтуба в Волгоградской и Астраханской областях. Известно, что она была приготовлена в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

- Незнание, а зачастую пренебрежение технологией приготовления блюд ведет к тяжелым последствиям, т.к. токсин ботулизма – самый сильный биологический яд из существующих на земле. Вырабатывается этот токсин микробами ботулизма, которые широко распространены в природе. Они обитают в речном, морском, озерном иле. Особенно много их в почве. Из внешней среды микробы ботулизма могут попасть в кишечник рыб и животных. При несвоевременном и неумелом потрошении рыбы микробы попадают в мышечные ткани, где без доступа воздуха и вырабатывается токсин. Поэтому вяленая, соленая, копченая рыба, приготовленная дома с нарушением санитарных правил, - частая причина заболевания ботулизмом, - говорят специалисты.

Санврачи напоминают о том, что свежевыловленную рыбу важно сразу охладить, выпотрошить, не нарушая целостности кишечника и после тщательной мойки посолить в условиях холода.

Для ботулизма характерны тошнота, рвота, сильная слабость, головокружение, а в дальнейшем осиплость голоса, двоение в глазах, затруднение глотания, нарушение речи. Если вовремя не обратиться за помощью к медикам, то не исключен летальный исход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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