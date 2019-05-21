2019-05-22T10:06:06+03:00
Происшествия

В лесу под Тамбовом нашли 9 килограммов ртути

Опасный металл находился в трех емкостях, одна из которых еще до приезда спасателей пролилась на землю
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Опасные находки сделали в Тамбове и Тамбовском районеОпасные находки сделали в Тамбове и Тамбовском районе
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В лесополосе Тамбовского района, неподалеку от садоводческого товарищества «Липунцы», 21 мая около полудня обнаружили три емкости с веществом серебристого цвета. На место сразу вызвали спасателей. Приехавшие сотрудники дежурной группы поисково-спасательного отряда ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» выяснили, что в емкостях находится ртуть, при этом из одной из них часть жидкого металла вытекла на землю.

- Сотрудники удалили ртуть, то есть провели демеркуризацию загрязненных поверхностей, и направили вещество на утилизацию в специализированное предприятие, - сообщили в пресс-службе ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр».

Это не единственный случай обнаружения ртути в Тамбове. Также 21 мая, спустя некоторое время после того, как металл нашли в лесополосе Притамбовья, сотрудник компании, которая занимается вывозом мусора, увидел у одной из контейнерных площадок на улице Студенецкой областного центра странное пятно размером 70 на 70 сантиметров. На место вызвали специалистов городской службы спасения, которые подтвердили, что это ртуть. Ее также собрали и отправили в утиль.

Напомним, ртуть — очень высокотоксичное вещество, опасное для человека, отравление ее парами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода. Сейчас правохранительные органы выясняют, откуда она взялась в лесу под Тамбовом и на мусорной площадке областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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