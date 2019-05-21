В Тамбове утонул 20-летний студент

21 Май 16:00 2019-05-21T16:00:00+03:00

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В Тамбове произошло очередное ЧП на воде. Больше, чем за неделю до официального открытия купального сезона в Ласковском карьере утонул молодой человек. Несчастье произошло 19 мая. 20- летний студент одного из тамбовских вузов пришел на берег водоема с приятелями. Во время одного из заплывов на берег он не вернулся. Поиски тела несчастного заняли два дня.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Напомним, за последнее время это уже третий случай гибели людей на воде. На прошедший майских праздниках в канале реки Цна в районе улицы Набережной города Тамбова утонул 56-летний местный житель. Тогда же в пруду «Мирский» села Верхняя Ярославка Сосновского района обнаружили тело 38-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU