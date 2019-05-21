2019-05-21T15:40:17+03:00
Звезды

«Фестиваль славянской культуры» в Тамбове: массаж медовый, массаж нагайкой и шашка для гимнастики суставов

Необычное мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха 26 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Горожан ждут в парке 26 маяГорожан ждут в парке 26 мая
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Тамбовчан вот уже в третий раз приглашают на «Фестиваль славянской культуры», который в этом году состоится в областном центре. В программе: славянские техники оздоровления, мастер-классы для детей и взрослых, дегустации, детский квест, стрельба из лука, хороводы, казачий вар, необычные фотозоны, конкурсы, призы!

- Цель фестиваля - знакомство народа с историей и культурой наших предков, - говорят организаторы мероприятия.

В течение дня (с 11 до 18 часов) в парке будут работать несколько площадок:

- Школа творческого развития «Акварель»: Гжель, Хохлома, Жостово, Мезенская роспись-уникальное народное искусство, где каждый может посмотреть и попробовать различные технике в деле.

- «Молодецкая удаль»: здесь будут проверять мужчин на пригодность быть достойным защитником своей Родины через молодецкие забавы, коих на Руси существует предостаточно!

- Пальчиковый театр: уникальная возможность расположить сказку на ладошке у ребенка, в которой он сможет сыграть роль любого героя.

- Творческий мастер-класс по рукоделию для женщин и детишек: изготовление куклы Хороводницы.

Развлекательная программа:

11.00 - ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ.

11-00 - 14.00 — Концертно-развлекательная программа «Русская песня» с участием фольклорных ансамблей.

11:00-11:40 - Старославянский массаж живота.

11:40-12:00 - Медовый массаж.

12:00-13:00 - Гимнастика для шеи.

13:00-14:30 - Славянская гимнастика Берегинь (для женщин).

14:30-15:00 - Массаж живота горшком.

15:00-16:00 - Фланкировка (вращение ) шашкой в качестве гимнастики для суставов.

16:00-17:00 - Целебное парение.

17:00-18:00 -Славянская гимнастика и массаж нагайкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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