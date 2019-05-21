В Тамбове завершено расследование уголовного дела о стрельбе в кафе «Горсад» в ТРЦ «Рио»

21 Май 15:20 2019-05-21T15:22:38+03:00

Там один из посетителей получил тяжелое ранение в голову

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В Тамбове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности - статья 118 УК РФ. Напомним, ночью 12 августа прошлого в кафе «Горсад» между посетителями (среди которых был обвиняемый), возник конфликт, перешедший в массовую драку.

- Уже на лестничной площадке кафе, обвиняемый, с целью прекращения противоправных действий в отношении него, достал травматический пистолет и стал поднимать руку, чтобы сделать предупредительный выстрел вверх, однако в это время один из мужчин нанес ему удар, в результате чего произошел «случайный» выстрел в сторону, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

В результате выстрела один из участников конфликта был ранен в голову. После произошедшего 31-летнего потерпевшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в тамбовскую больницу. Оттуда через несколько дней его перевели в центр нейрохирургии Москвы для дальнейшего лечения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU