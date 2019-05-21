Учителя-логопеда из Тамбова признали лучшим воспитателем области

21 Май 15:02 2019-05-21T15:02:09+03:00

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В Мичуринске прошла торжественная церемония закрытия регионального этапа Х юбилейного Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Конкурсанты в течение месяца демонстрировали свои методы и технологии воспитания, обучения, развития и оздоровления детей. По итогам всех испытаний победителем стала Анна Шишкина, которая трудится учителем-логопедом в детском саду №44 «Белоснежка» города Тамбова.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, Анна будет представлять наш регион на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», который состоится осенью 2019 года в Красногорске Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU