2019-05-21T14:29:55+03:00
Общество

На двух улицах Тамбова запретят остановку транспорта

Автомобилистов предупреждают о временных неудобствах
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове во время подготовки и проведения торжественного мероприятия по вручению служебного автотранспорта УМВД России по Тамбовской области с 17:00 21 мая до 07:00 22 мая запретят остановку транспорта по улице Фридриха Энгельса, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса. Об этом сообщает информационное управление Тамбова.

Кроме того, будет запрещена остановка, а при необходимости - и движение транспорта 22 мая с 07:00 до 18:00 по улице Фридриха Энгельса, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

Также остановку транспорта запретят по улице Степана Разина, на участке от переулка Степана Разина до Рассказовского шоссе. Ограничение будет действовать 22 мая с 06:00 до 09:00. Это связано с отправкой групп паломников в Мамонтову пустынь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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