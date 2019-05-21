На аэрофестиваль в Тамбове пустят дополнительный транспорт

21 Май 14:06 2019-05-21T14:06:29+03:00

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В субботу, 25 мая, в Тамбове на аэродроме в микрорайоне «Летка» пройдет традиционный авиационно-спортивный праздник.

-Для удобства горожан в этот день будет организована работа дополнительного маршрута общественного транспорта, - сообщают в администрации города Тамбова.

По расписанию буднего дня, то есть с увеличенным количеством единиц, будут ходить автобусы маршрутов №№ 11Т, 13К, 45, 51, 52. В помощь им для обеспечения оперативной доставки горожан к месту праздника на линию выйдут 8 единиц маршрута №11К. Он будет работать с 8.00 до 17.30 по маршруту «Драмтеатр - Районная». Маршрут пройдет по улицам Носовская, Октябрьская, с выходом на ул. Гастелло до остановки «ул. Районная» и в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU