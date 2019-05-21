2019-05-21T14:06:29+03:00
Общество

На аэрофестиваль в Тамбове пустят дополнительный транспорт

25 мая к Летке будут ходить шесть автобусных маршрутов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
К Летке будет ходить больше автобусовК Летке будет ходить больше автобусовФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В субботу, 25 мая, в Тамбове на аэродроме в микрорайоне «Летка» пройдет традиционный авиационно-спортивный праздник.

-Для удобства горожан в этот день будет организована работа дополнительного маршрута общественного транспорта, - сообщают в администрации города Тамбова.

По расписанию буднего дня, то есть с увеличенным количеством единиц, будут ходить автобусы маршрутов №№ 11Т, 13К, 45, 51, 52. В помощь им для обеспечения оперативной доставки горожан к месту праздника на линию выйдут 8 единиц маршрута №11К. Он будет работать с 8.00 до 17.30 по маршруту «Драмтеатр - Районная». Маршрут пройдет по улицам Носовская, Октябрьская, с выходом на ул. Гастелло до остановки «ул. Районная» и в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове признали несостоявшимся конкурс на разработку памятника в сквере Зои Космодемьянской
В Тамбове из-за женщины старший брат зарезал младшего
Мичуринск вновь примет Всероссийские соревнования по маунтинбайку
В Тамбове в сквере на Володарского, 39 установили современную тренажерную площадку
Дорога в Тамбовской области за 60 млн рублей не продержалась и полугода
На Тамбовщине пройдет фестиваль духовых оркестров: подробная программа
Тамбовчан приглашают на выставку «Весы и меры»
В Тамбовском районе директора торговой точки обвиняют в покушении на дачу взятку
Тамбовские полицейские раскрыли кражу автомобильной медиастанции
Полицейские задержали двоих тамбовчан с марихуаной
Владельца магазина на Тамбовщине оштрафовали на 100 тысяч рублей за продажу 0,5 пива подростку
Суд назначил тамбовчанину 30 часов обязательных работ за неуплату алиментов
В Тамбове пройдет ярмарка, посвященная Дню города
99 детей родилось у ВИЧ-инфицированных родителей в Мичуринске
Полуфиналист шоу «Голос» встретится с тамбовскими студентами
В Тамбове во время авиашоу ограничат движение на улице Сенько
В аварии с автобусом в Тамбове травмы получили три пассажира
Выплату на детей до трех лет, которые получают молодые тамбовчанки, могут сделать бессрочной
МУПы и управляющие компании Тамбова задолжали за воду миллионы рублей
В Тамбовской области местные жители нашли в траве новорожденную девочку
Необычные растения появились в одном из скверов Тамбова
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
В Тамбовской области дали старт фестивалю «Кадетская симфония»
Тамбовчанка отдала 6,6 тысяч рублей лжеводопроводчику
Полицейские вернули похищенный ноутбук и наушники жителю Тамбовщины
Тамбовские полиатлонисты взяли призовые места на первенстве России среди юниоров
Театр на подушках покажет маленьким тамбовчанам первый спектакль