Жена главы одного из районов Тамбовщины уволилась из администрации после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Мучкапского района выявила, что глава района работал вместе со своей женой. Женщина на момент проведенной проверки занимала должность главного специалиста одного из отделов администрации. Однако действующее законодательство о противодействии коррупции ограничивает возможность совместной профессиональной деятельности на муниципальной службе для родственников.
Установлено, что женщину приняли на работу в 2011 году, а в 2015 году она вступила в брак с главой района. При этом ни в 2015, ни в 2016 годах от нее не поступало никаких уведомлений в адрес руководителя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
- По результатам проверки прокуратурой района главе районной администрации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Супруга главы исполнительного органа местного самоуправления уволена по собственному желанию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU