Жена главы одного из районов Тамбовщины уволилась из администрации после вмешательства прокуратуры

21 Май 13:31 2019-05-21T13:31:59+03:00

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Прокуратура Мучкапского района выявила, что глава района работал вместе со своей женой. Женщина на момент проведенной проверки занимала должность главного специалиста одного из отделов администрации. Однако действующее законодательство о противодействии коррупции ограничивает возможность совместной профессиональной деятельности на муниципальной службе для родственников.

Установлено, что женщину приняли на работу в 2011 году, а в 2015 году она вступила в брак с главой района. При этом ни в 2015, ни в 2016 годах от нее не поступало никаких уведомлений в адрес руководителя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

- По результатам проверки прокуратурой района главе районной администрации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Супруга главы исполнительного органа местного самоуправления уволена по собственному желанию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU