На Тамбовщине соберутся «Русалки Черноземья»

21 Май 12:59 2019-05-21T12:59:36+03:00

В Мичуринске пройдут соревнования по синхронному плаванию

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25 мая в Тамбовской области в городе Мичуринске в бассейне «На волне» состоятся соревнования по синхронному плаванию «Русалки Черноземья». Участники состязаний - из Липецка и Мичуринска.

- Соревнования пройдут в номинациях: «дуэт», «соло», «комби», - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Приходите поболеть! Вход свободный (с бахилами или сменной обувью).

В 13 часов - разминка; в 13 часов 30 минут - предварительный показ; в 14 часов - показательные выступления; в 14 часов 40 минут - награждение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU