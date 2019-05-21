2019-05-21T12:41:42+03:00
Общество

Тамбовским дачникам делают дорогу к СНТ «Эльдорадо»

Ремонта люди добивались несколько лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дачники смогут проехать на свои участкиДачники смогут проехать на свои участки
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В Тамбовском районе приступили к ремонту дороги, которая является подъездом к дачам, расположенным в СНТ «Эльдорадо». Из-за проблем с покрытием сюда даже не ходили автобусы. Привести дорогу в порядок и наладить транспортное сообщение владельцы садовых домиков просили власти несколько лет. Проблема заключалась в том, что дорога, которой требовался ремонт, не стояла на балансе ни у мэрии Тамбова, ни у администрации Тамбовского района. Позже выяснилось, что ответственность за нее несут все-таки районные власти.

В конце прошлого года они объявили аукцион на выполнение работ по ремонту проблемного дорожного полотна. Тендер выиграло ООО «Пандора-Групп». На работу из бюджета администрации Тамбовского района выделили почти 18 миллионов рублей. Сейчас стройфирма приступила к укладке асфальта. По условиям контракта ремонт должен завершиться к 20 июня этого года.

- Много времени ушло на подготовку полотна, участок оказался проблемным. Впереди выравнивание обочины и асфальтирование 30 заездов, - поясняет глава Тамбовского района Алексей Бородин. - В контракте прописан гарантийный срок - 5 лет, но мы инспектируем каждый этап, чтобы можно было исправить недочеты во время работы, а не после приемки дороги.

На работы потратят 18 миллионов рублей

На работы потратят 18 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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