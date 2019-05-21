В Тамбове разыскивают лжетеррористов, которые «заминировали» вокзалы и торговые центры
Вечером 20 мая в крупные торговых центры и на вокзалы областного центра поступили анонимные угрозы об угрозе совершения там терактов.
- На всех объектах, по которым имелась информация о каких-либо угрозах, была проведена эвакуация посетителей и персонала, сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Специалисты провели обследования с целью поиска взрывных устройств.
Известно, что настоящее время все торговые центры и вокзальные комплексы функционируют в штатном режиме. Силовые структуры принимают меры по установлению «телефонных террористов» и привлечению их к ответственности в соответствии с законом.
ИСТОЧНИК KP.RU