В Тамбове разыскивают лжетеррористов, которые «заминировали» вокзалы и торговые центры

21 Май 12:26 2019-05-21T12:26:53+03:00

Ни одна из угроз при проверке не подтвердилась

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Вечером 20 мая в крупные торговых центры и на вокзалы областного центра поступили анонимные угрозы об угрозе совершения там терактов.

- На всех объектах, по которым имелась информация о каких-либо угрозах, была проведена эвакуация посетителей и персонала, сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Специалисты провели обследования с целью поиска взрывных устройств.

Известно, что настоящее время все торговые центры и вокзальные комплексы функционируют в штатном режиме. Силовые структуры принимают меры по установлению «телефонных террористов» и привлечению их к ответственности в соответствии с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU