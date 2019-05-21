2019-05-21T12:01:11+03:00
Происшествия

В Тамбовской области погиб водитель «Шевроле Нива»

Мужчина скончался по дороге в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчине было 59 летМужчине было 59 летФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На полевой дороге в третьем километре между селом Рождественское и селом Телешовка, Рассказовского района 20 мая в 17:35 произошла авария. Автомобиль «Шевроле Нива», 59-летний водитель которого не справился с управлением, перевернулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и при транспортировке скончался в автомобиле скорой медицинской помощи,- сообщает УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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