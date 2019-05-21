Тамбовская пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей, поверив мошеннику

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-21T11:27:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции 20 мая обратилась 70-летняя жительница Котовска, которая рассказала, что стала жертвой обмана еще 10 мая. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил о положенной ей денежной компенсации, которую пообещал перевести на ее карточку.

Котовчанка поверила мошеннику на слово и продиктовала реквизиты банковской карты,а также код доступа. После этого со счета пожилой женщины пропали все пенсионные накопления в размере 60 000 рублей. О том, что средства списались, она узнала не сразу.

- Сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего, выявлены номера телефонов мошенника, в данный момент устанавливается их владелец, ведется розыск злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU