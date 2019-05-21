Тамбовская пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей, поверив мошеннику
В дежурную часть полиции 20 мая обратилась 70-летняя жительница Котовска, которая рассказала, что стала жертвой обмана еще 10 мая. Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил о положенной ей денежной компенсации, которую пообещал перевести на ее карточку.
Котовчанка поверила мошеннику на слово и продиктовала реквизиты банковской карты,а также код доступа. После этого со счета пожилой женщины пропали все пенсионные накопления в размере 60 000 рублей. О том, что средства списались, она узнала не сразу.
- Сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего, выявлены номера телефонов мошенника, в данный момент устанавливается их владелец, ведется розыск злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU