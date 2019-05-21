В Мичуринске две 15-летние пассажирки «семерки» пострадали в ДТП
Столкнулись иномарка и отечественная легковушка
ДТП произошло на улице ГоголевскойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 20 мая в 17:05 на улице Гоголевской в районе дома №160 города Мичуринска. Автомобиль «Тойота Королла», 51-летний водитель которого двигался по второстепенной дороге, столкнулся с «ВАЗ 2107». Отечественной легковушкой управлял 19-летний парень.
По информации УГИБДД по Тамбовской области, пассажиры «семерки», пятнадцатилетние девушки, получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ МПБ им. Брюхоненко С.С.
В "Тойоте Королле" никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU