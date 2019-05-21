2019-05-21T10:38:50+03:00
Общество

Тамбовчанка стала лауреатом «Российской студенческой весны»

Жюри высоко оценило вокальные данные студентки
Ксения АЛЕШИНА
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Валерия Крошкина отличилась в номинации «Эстрадный вокал»Валерия Крошкина отличилась в номинации «Эстрадный вокал»
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В Перми с 14 по 19 мая проходил национальный финал XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», на котором студентка Тамбовского бизнес-колледжа Валерия Крошкина завоевала диплом лауреата первой степени в номинации «Эстрадный вокал». Всего же в конкурсе приняли участие представители из 80 субъектов РФ.

- Подобного рода программы и мероприятия помогут молодым людям реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. В Тамбовской области данная работа проводится в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», - комментируют в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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