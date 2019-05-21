В Тамбове стартовал ремонт дорог

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-21T09:17:40+03:00

На ремонт в этом году потратят почти полмиллиарда рублей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Заключен контракт на проведение работ по улицам Авиационной, Киквидзе, 40 лет Октября и Комиссара Московского

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В Тамбове приступили к ремонту дорог. Как сообщает администрация города, на основании заключенного муниципального контракта дорожники начали работы по улице Авиационной (от улицы комиссара Московского до улицы Ипподромной).

Проектно-сметной документацией предусмотрено устройство дорожной одежды, общей площадью 30000 кв. м и ремонт пешеходных тротуаров площадью 8000 кв.м. Также по обеим сторонам дороги будет выполнен ремонт технических тротуаров. Полностью заменят бортовой дорожный камень протяженностью 3000 метров. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена установка 400 метров перильных ограждений и дополнительных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью. После завершения ремонтных работ будет нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика. Завершить ремонтные работы планируют до 1 ноября.

Сейчас на улице Авиационная демонтируют существующий бортовой камень на основной дороге, на пешеходном и техническом тротуарах. Все работы планируется проводить без перекрытия дорожного движения. Контроль за ремонтом осуществляют сотрудники технического надзора муниципального учреждения «Дирекция городских дорог».

Также на основании этого муниципального контракта в рамках нацпроекта будут отремонтированы автодороги по улицам Киквидзе (от улицы Авиационной до трассы Москва-Волгоград), 40 лет Октября (от улицы Авиационная до улицы имени Фрунзе), Комиссара Московского (от улицы Октябрьская до улицы Киквидзе).

- Эти улицы давно нуждались в серьезном ремонте. Ямочный ремонт не помогает, он уже не эффективен, - считает начальник отдела по контролю за строительством и ремонтом дорог муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Антон Устинов. - Поэтому будет произведена полная замена покрытия на щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это долговечное покрытие, которое используют по всему миру. Основа материала – каркас из щебня высокого качества, он позволит повысить стойкость к деформации готового покрытия. Также будут отремонтированы пешеходные и технические тротуары.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тамбове отремонтируют дороги общей протяженностью 15,7 км на сумму почти 485 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU