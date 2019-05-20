В Тамбове «заминировали» крупные торговые центры, вокзалы и аэропорт
Здания обследовали спецслужбы
Торговый центр "минируют" далеко не в первый раз
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20 мая в Тамбове прошла массовая эвакуация людей из торговых центров, вокзалов и аэропорта. В понедельник поступила информация о том, что в зданиях находятся взрывные устройства. За последние несколько месяцев это далеко не первое такое сообщение. Отреагировать на него спецслужбы обязаны — из зданий вывели посетителей и сотрудников. После чего здания обследовали. Сообщения оказались ложным.
ИСТОЧНИК KP.RU