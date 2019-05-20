Работник мемориальной компании Котовска украл 130 тысяч рублей со счета умершего человека

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-20T17:25:19+03:00

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В мае текущего года в полицию города Котовска поступило заявление от жительницы Москвы. По словам женщины, неизвестные украли со счета ее умершего отца 130 тысяч рублей. Полицейские обратились в банк, и при помощи службы безопасности установили, кто и когда снимал чужие деньги. По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний, ранее неоднократно судимый местный житель, который работал в одной из мемориальных компаний.

Задержанного доставили в отдел полиции, где он сознался в краже. Мужчина рассказал, что случайно взял чужой мобильник в квартире умершего человека. Ему удалось получить доступ к онлайн-услуге банка, после чего злоумышленник списал все имевшиеся на счету сбережения.

- Мужчина обязался возместить весь причиненный ущерб. От похищенного сотового телефона подозреваемый избавился – выбросил в неизвестном месте. В настоящий момент сотрудниками котовской полиции заканчивается проведение проверки, по окончании которой будет возбуждено уголовное дело. Сейчас опрашиваются родственники умершего жителя Котовска, которые претендуют на получение наследства, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - прокомментировали в пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU