2019-05-20T16:33:24+03:00
Общество

Около 300 тамбовчан скоро отправятся на службу в армию

Удачи будущим защитникам Родины пожелал Андрей Ершов
Ксения АЛЕШИНА
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Ребята пригласили на День призывникаРебята пригласили на День призывникаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове в Доме молодежи прошел городской День призывника, где собрали будущих защитников Родины. Специально для них был подготовлен праздничный концерт. Также с напутственными словами к ребятам обратились представители военной службы.

- Всё больше молодых людей понимает, что служба в армии — это не просто школа жизни. Это тот опыт, который им поможет в дальнейшем развиваться по карьерной лестнице не только на военной службе, но и на гражданском поприще, - сказал Андрей Ершов, военный комиссар города Тамбова.

По словам военного комиссара, тамбовчане нередко получают положительные отзывы из своих частей. Многих родителей и самих ребят по возвращению домой награждают почетными грамотами и благодарностями за достойное прохождение службы.

Напомним, что весенний призыв в областном центре начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Те призывники, которые сейчас заканчивают обучение, сразу после вручения дипломов отправятся в армию. Всего ряды Вооруженных сил РФ пополнят около 300 тамбовчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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