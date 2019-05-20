В Тамбовской области усмирили агрессивного человека и доставили его в полицию

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-20T18:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

16 мая в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в селе Скачиха Уметского района. Первым на место прибыл участковый. Полицейский выяснил, что во дворе дома, принадлежащего 79-летней женщине, произошла ссора. 63-летний сосед пенсионерки угрожал убийством 55-летнему родственнику пожилой женщины.

- Участковый уполномоченный усмирил агрессивного мужчину, который был доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Нож как вещественное доказательство был изъят и отправлен на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время по данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU