2019-05-20T18:02:23+03:00
Происшествия

В Тамбовской области усмирили агрессивного человека и доставили его в полицию

Он грозился убить родственника своей соседки
Ирина БУРЯКОВА
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16 мая в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в селе Скачиха Уметского района. Первым на место прибыл участковый. Полицейский выяснил, что во дворе дома, принадлежащего 79-летней женщине, произошла ссора. 63-летний сосед пенсионерки угрожал убийством 55-летнему родственнику пожилой женщины.

- Участковый уполномоченный усмирил агрессивного мужчину, который был доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Нож как вещественное доказательство был изъят и отправлен на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время по данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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