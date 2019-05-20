В Тамбове на аукцион выставят два памятника: ГУМ и полуразрушенные «Торговые ряды» на рынке

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-20T16:24:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Госкомпания ДОМ.РФ заявила о проведении аукционов по продаже двух участков, которые расположены в городе Тамбове. Оба продаются с размещенными на них строениями.

Первый лот — площадка, на которой расположен Гостиный двор (здание бывшего ГУМа), построенный в первой половине 19 века. Объект является памятником федерального значения. Попытка продать объект культурного наследия предпринималась и в прошлом году, но желающих купить здание, которое можно использовать как торговое помещение, за 104 миллиона рублей, тогда не нашлось.

Кроме того, на аукционе будет выставлен еще один участок в Тамбове по адресу ул. Коммунальная, д. 21А. Площадь лота составляет 0,59 га. На участке находится «Корпус торговых рядов лит. А», являющийся зданием-памятником. На сегодняшний день "Торговые ряды" находятся в полуразрушенном состоянии. Общая площадь помещений — 6926 кв. метров. Сообщается, что земельный участок предназначен для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

- Участие в аукционе предполагает готовность будущих собственников взять на себя охранные обязательства — гарантировать восстановление и сохранение памятников архитектурного наследия Тамбова, расположенных на приобретаемых участках, - пояснили в пресс-службе ДОМ. РФ. - Гостиный двор и «Корпус торговых рядов лит. А» должны сохранить свое историческое своеобразие.

Проведение открытых аукционов по продаже лотов запланировано на второй- третий квартал этого года. В открытых аукционах ДОМ.РФ могут принимать участие как юридические, так и физические лица.

ИСТОЧНИК KP.RU