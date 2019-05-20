Тамбовчане заняли два первых места на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-20T16:04:07+03:00

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Студентка первого курса Тамбовского государственного технического университета Анастасия Перова и ученик 10 класса Заворонежской школы Мичуринского района Артем Борисов одержали победу на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия».

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, проект Насти «Молодежная лига ЖКХ» выиграл в номинации «Мой дом». Артем занял первое место в номинации «Архитектурный образ моей малой Родины» за проект «Использование современных технологий для проектирования ландшафтного дизайна школы и прилегающей территории».

Теперь парень и девушка поедут на церемонию награждения, которая состоится 8 июня на Международном молодежном экономическом форуме в рамках деловой программы ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» проходит в России каждый год. В 2019 году организаторы получили около 35 тысяч заявок по 19 номинациям, из которых только 395 прошли в очный этап.

ИСТОЧНИК KP.RU