В Тамбове ищут место под установку памятника космической ракете "Циклон"

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-20T17:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте администрации Тамбова разместили опрос для горожан. Так, по данным пресс-службы ведомства, в настоящее время активно обсуждается вопрос об установке в областном центре монумента, посвященного освоению космоса - космической ракеты "Циклон". В этой связи у тамбовчан спрашивают, где именно должен располагаться этот памятник.

Один из вариантов установки - в районе улицы Мичуринской, 112. Второй - на пересечении улиц Мичуринской и Магистральной. Если у тамбовчан есть другие предложения по этому вопросу, то их можно направить по адресу электронной почты: mon@cityadm.tambov.gov.ru.

Напомним, кстати, что тамбовская "Летка" (бывшее высшее военное летное училище) была настоящей кузницей кадров - в том числе, конечно, и летчиков-космонавтов.

Читайте также: Авиашоу в Тамбове 2018: новая лётная жизнь и "Соколы России"

ИСТОЧНИК KP.RU