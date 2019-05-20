2019-05-20T17:00:14+03:00
Общество

В Тамбове ищут место под установку памятника космической ракете "Циклон"

Власти интересуются мнением горожан по этому вопросу
Ирина БУРЯКОВА
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На сайте администрации Тамбова разместили опрос для горожан. Так, по данным пресс-службы ведомства, в настоящее время активно обсуждается вопрос об установке в областном центре монумента, посвященного освоению космоса - космической ракеты "Циклон". В этой связи у тамбовчан спрашивают, где именно должен располагаться этот памятник.

Один из вариантов установки - в районе улицы Мичуринской, 112. Второй - на пересечении улиц Мичуринской и Магистральной. Если у тамбовчан есть другие предложения по этому вопросу, то их можно направить по адресу электронной почты: mon@cityadm.tambov.gov.ru.

Напомним, кстати, что тамбовская "Летка" (бывшее высшее военное летное училище) была настоящей кузницей кадров - в том числе, конечно, и летчиков-космонавтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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