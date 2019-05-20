Тамбовчанин выиграл в лотерею миллион рублей

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-20T15:30:23+03:00

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Электросварщик из Тамбова Геннадий Кузьмин выиграл в лотерею 1 000 000 рублей. По словам новоиспеченного миллионера, победить ему помогло доверие внутреннему голосу. Геннадий почувствовал, что удача будет на его стороне и купил сразу шесть лотерейных билетов. Один из них принес заветный выигрыш.

— Я помогаю людям, а добро всегда возвращается. Когда я могу поделиться с нуждающимися, чувствую, что живу не зря, — убежден победитель. — Лотерейные билеты всегда покупаю с позитивным настроем. Думаю, что выиграв, смогу сделать еще больше добрых дел. В этом, наверное, мой секрет успеха.

Геннадий работает электросварщиком, в свободное время любит рыбачить. Часто выезжает в Астраханскую область, где поставил личный рекорд: поймал сазана весом 12 кг. У победителя большая семья: двое взрослых детей и трое внуков. Свои выигрыш Геннадий потратит на приобретение дома, где все смогут собираться вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU