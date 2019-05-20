Тамбовских журналистов накормили тюремным хлебом

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-20T15:00:04+03:00

Этот хлеб пекут в колонии Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Представители СМИ оценили вкусовые качества продукта в одной из исправительных колоний области

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Для тамбовских журналистов организовали пресс-тур в исправительную колонию № 3 в Рассказовском районе, чтобы посмотреть, как питаются осужденные. Они посетили пищеблок (обеденный зал и горячий цех), где увидели, что приготовлено на обед, и узнали об организации питания в целом.

- В частности, журналисты убедились, что пища в колонии разнообразна, питательна и сбалансирована. В обеденном зале установлены контрольные весы, на которых посетители столовой в любой момент могут проверить, соответствует ли норме вес порции, - сообщает пресс-служба УФСИН.

Также журналисты побывали в пекарне исправительного учреждения, где продегустировали хлеб пшеничный и ржано-пшеничный на дрожжах, которым кормят осужденных.

Журналистам устроили экскурсию в пищеблокФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU