2019-05-20T14:28:00+03:00
Общество

Тамбов вошел в топ-10 самых хамских городов России

В лидерах оказалась Пермь
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Эксперты независимого агентства ZOOM MARKET провели в мае текущего года федеральный социологический опрос по результатам которого составили рейтинг самых хамских городов РФ. Тамбов занял седьмую строчку из 27 возможных. На первом месте расположилась Пермь, на втором — Челябинск, и на третьем — Саратов.

Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3240 респондентов. Людям предлагалось ответить на три вопроса: Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего Вам хамят? Вы сами часто хамите?

Как отмечает коммерческий директор агентства Андрей Штыров, чаще всего россиянам хамят: в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работник мемориальной компании Котовска украл 130 тысяч рублей со счета умершего человека
В Тамбове ищут место под установку памятника космической ракете "Циклон"
Около 300 тамбовчан скоро отправятся на службу в армию
В Тамбове на аукцион выставят два памятника: ГУМ и полуразрушенные «Торговые ряды» на рынке
Тамбовчане заняли два первых места на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Тамбовчанин выиграл в лотерею миллион рублей
Тамбовских журналистов накормили тюремным хлебом
Тамбовщина впервые приняла чемпионат Воздушно-космических сил РФ по спортивному ориентированию
Свыше 18 тысяч тамбовчан получили знаки отличия ГТО
На Тамбовщине легковушка врезалась в дерево: пострадал пассажир
Гражданские супруги напали на пожилого человека в Тамбовской области
Жительница Тамбовщины, ранее пострадавшая от деятельности «МММ», вновь попалась на уловку мошенника
Тамбовская пенсионерка нелегально зарегистрировала у себя в квартире двоих иностранцев
Полицейские вернули похищенный автомобиль жителю Тамбовщины
В Тамбовской области в ДТП погиб водитель «Лады Калины»
«Тамбовщина. 101 удовольствие»: в регионе представят новый туристический маршрут
Губернатор Тамбовской области испытал на себе исполнение в небе фигур высшего пилотажа
В овощах и фруктах, которые продают тамбовчанам, не нашли ГМО
В Тамбове прошел посвященный Наталии Орейро флешмоб «Дикий ангел»
48-летний житель Тамбовской области во время празднования 9 Мая изуродовал остановку