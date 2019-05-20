Тамбов вошел в топ-10 самых хамских городов России

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-20T14:28:00+03:00

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Эксперты независимого агентства ZOOM MARKET провели в мае текущего года федеральный социологический опрос по результатам которого составили рейтинг самых хамских городов РФ. Тамбов занял седьмую строчку из 27 возможных. На первом месте расположилась Пермь, на втором — Челябинск, и на третьем — Саратов.

Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3240 респондентов. Людям предлагалось ответить на три вопроса: Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего Вам хамят? Вы сами часто хамите?

Как отмечает коммерческий директор агентства Андрей Штыров, чаще всего россиянам хамят: в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

ИСТОЧНИК KP.RU