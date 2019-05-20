2019-05-20T14:05:15+03:00
Спорт

Тамбовщина впервые приняла чемпионат Воздушно-космических сил РФ по спортивному ориентированию

Наша местность приглянулась организаторам
Ксения АЛЕШИНА
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Соревнования продлятся пять днейСоревнования продлятся пять днейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Пригородном лесу под Тамбовом 19 мая стартовал чемпионат Воздушно-космических сил РФ по спортивному ориентированию, на котором в течение пяти дней участники с картой и компасом будут изучать тамбовскую местность.

По словам организаторов, в Тамбове впервые проходит чемпионат такого уровня. Удобное расположение региона в центре России и особенность местности стали приоритетными в выборе места проведения соревнования.

- В тамбовском лесу удалось проложить один из самых сложных маршрутов как для спортсменов высшей категории, так и для судейского корпуса по спортивному ориентированию международного уровня. Звание сильнейшего оспаривают 110 человек. В соревнованиях принимают участие сборные команды из Санкт-Петербурга, Воронежа, Твери, Челябинска, Астрахани, Оренбурга, Екатеринбурга, Долгопрудного, Мирного, Ногинска, Солнечногорска, Краснознаменска, Сызрани, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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