Свыше 18 тысяч тамбовчан получили знаки отличия ГТО

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-20T13:30:37+03:00

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Как сообщает администрация Тамбовской области, в регионе отмечается рост числа жителей, принявших участие в выполнении нормативов ГТО и получивших знаки отличия. Нормативы активно сдают не только дети, но и взрослые.

Так, в 2018 году в области в различных мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие более пяти тысяч человек. На сегодняшний день свыше 92,5 тысячи тамбовчан в возрасте от 6 лет зарегистрированы на официальном интернет-портале комплекса ГТО.

- За все время реализации комплекса центры тестирования посетили почти 46 тысяч человек, приступив к выполнению испытаний (49,5 процента от зарегистрированных в АИС ГТО). В 2018 году свои силы попробовали около 11 тысяч тамбовчан. Более 18 тысяч человек (39,7 процента от числа пытавшихся выполнить нормативы) стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО, - сообщает администрация региона.

Напомним, что в текущем году в рамках федерального (регионального) проекта «Спорт норма жизни», входящий в нацпроект «Демография», в городах и районах области будут устанавливать площадки ГТО. В этом году они появятся в Тамбове и Тамбовском районе, Мичуринске и Мичуринском районе, Моршанске и Моршанском районе, городах Кирсанов, Котовск, Рассказово, Уварово. Одна такая площадка обойдется в 3-3,5 миллиона рублей. На эти цели из федерального бюджета поступит более 28,6 миллиона рублей. Также на условиях софинансирования к этой сумме добавят средства из других источников.

ИСТОЧНИК KP.RU