На Тамбовщине легковушка врезалась в дерево: пострадал пассажир
Мужчину отвезли с места происшествия в медучреждение
ДТП произошло в городе УваровоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На улице Песчаной в районе дома №5 города Уварово 19 мая в 10:30 произошла авария. Водитель автомобиля «ВАЗ-21120», 46-летний мужчина, не справился с управлением и машина врезалась в дерево.
- В результате ДТП пассажир автомобиля, 42-летний мужчина , получил телесные повреждения и был доставлен в Уваровскую центральную районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU