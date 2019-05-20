На Тамбовщине легковушка врезалась в дерево: пострадал пассажир

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-20T13:01:03+03:00

ДТП произошло в городе Уварово Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Мужчину отвезли с места происшествия в медучреждение

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На улице Песчаной в районе дома №5 города Уварово 19 мая в 10:30 произошла авария. Водитель автомобиля «ВАЗ-21120», 46-летний мужчина, не справился с управлением и машина врезалась в дерево.

- В результате ДТП пассажир автомобиля, 42-летний мужчина , получил телесные повреждения и был доставлен в Уваровскую центральную районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU