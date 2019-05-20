Гражданские супруги напали на пожилого человека в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-20T12:44:07+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор гражданским супругам. Они обвиняются в разбойном нападении на престарелого жителя поселка Первомайский. Как сообщает прокуратура региона, июльским вечером прошлого года эти сожители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая своровать деньги, через окно проникли в дом к сельчанину, который в тот момент работал на огороде. Однако вскоре хозяин вернулся и, застав в доме незваных гостей, потребовал, чтобы они уходили. В ответ на это мужчина напал на пожилого человека и нанес ему дар кулаком по лицу, требуя сказать, где деньги. Поскольку потерпевший не назвал место, где хранились его денежные средства, женщина продолжила искать в другой комнате. А мужчина стал наносить пенсионеру ножом колющие ранения в область бедра. Найдя 26 тысяч рублей и завладев посудой, злоумышленники покинули чужое домовладение.

- В результате примененного насилия потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде перелома нижней челюсти, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, а также множественных ран бедра, квалифицирующихся как легкий вред здоровью, - отмечают в прокуратуре Тамбовской области.

Суд приговорил ранее судимого мужчину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, женщину - к 2 годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU