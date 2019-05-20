Тамбовская пенсионерка нелегально зарегистрировала у себя в квартире двоих иностранцев

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-20T12:00:21+03:00

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Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет двух представителей государства Ближнего зарубежья.

Выяснилось, что пенсионерка, проживающая на улице Советской села Староюрьево, подала в миграционный пункт ложные сведения о несуществующих квартирантах. За определенную плату она нелегально оформила двух иностранцев у себя в доме.

- При опросе домовладелица дала признательные показания. Незаконные действия задокументированы сотрудниками подразделения по вопросам миграции. Санкция статьи 322.3 «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания» предусматривает наказание виновному в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU