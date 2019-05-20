Жительница Тамбовщины, ранее пострадавшая от деятельности «МММ», вновь попалась на уловку мошенника

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-20T12:22:24+03:00

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56-летней жительнице города Котовска в декабре прошлого года позвонил неизвестный и представился сотрудником компании, которая принимает меры по защите пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «МММ». При этом он сообщил, что ей полагается денежная компенсация в размере 441 тысячи рублей. Но, для того чтобы получить указанные деньги, необходимо оплатить регистрационный взнос за участие в программе компенсации, для чего следует перевести через платежную систему «Колибри» 14 тысяч рублей.

- На следующий день женщина перечислила указанную сумму. В этот же день мошенник вновь по сотовому телефону связался с котовчанкой и убедил ее перечислить еще 26 тысяч рублей под предлогом оплаты комиссии за перевод ей денежной компенсации в сумме 441 тысяча рублей. Она снова перевела деньги, но никакой компенсации так и не получила и обратилась за помощью в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

В итоге злоумышленника задержали. Им оказался житель Нижегородской области. Суд приговорил его к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно, взыскав с него в пользу потерпевшей всю сумму причиненного им ущерба - 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU