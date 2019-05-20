2019-05-20T11:37:01+03:00
Происшествия

Полицейские вернули похищенный автомобиль жителю Тамбовщины

Он оставил свое транспортное средство незапертым
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 мая в дежурную часть поступило сообщение об угоне машины от 51-летнего жителя деревни Борщевка Тамбовского района. На место выехала следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в его незапертый автомобиль ВАЗ-21099 и совершил угон.

- В ходе розыска транспортное средство было обнаружено в Тамбове на улице Колхозной в технически исправном состоянии, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Угонщика - 32-летнего мужчину задержали и доставили в полицию для дачи показаний.

В итоге полицейские вернули автомобиль законному владельцу. И в настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого в угоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работник мемориальной компании Котовска украл 130 тысяч рублей со счета умершего человека
В Тамбове ищут место под установку памятника космической ракете "Циклон"
Около 300 тамбовчан скоро отправятся на службу в армию
В Тамбове на аукцион выставят два памятника: ГУМ и полуразрушенные «Торговые ряды» на рынке
Тамбовчане заняли два первых места на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Тамбовчанин выиграл в лотерею миллион рублей
Тамбовских журналистов накормили тюремным хлебом
Тамбов вошел в топ-10 самых хамских городов России
Тамбовщина впервые приняла чемпионат Воздушно-космических сил РФ по спортивному ориентированию
Свыше 18 тысяч тамбовчан получили знаки отличия ГТО
На Тамбовщине легковушка врезалась в дерево: пострадал пассажир
Гражданские супруги напали на пожилого человека в Тамбовской области
Жительница Тамбовщины, ранее пострадавшая от деятельности «МММ», вновь попалась на уловку мошенника
Тамбовская пенсионерка нелегально зарегистрировала у себя в квартире двоих иностранцев
В Тамбовской области в ДТП погиб водитель «Лады Калины»
«Тамбовщина. 101 удовольствие»: в регионе представят новый туристический маршрут
Губернатор Тамбовской области испытал на себе исполнение в небе фигур высшего пилотажа
В овощах и фруктах, которые продают тамбовчанам, не нашли ГМО
В Тамбове прошел посвященный Наталии Орейро флешмоб «Дикий ангел»
48-летний житель Тамбовской области во время празднования 9 Мая изуродовал остановку