Полицейские вернули похищенный автомобиль жителю Тамбовщины

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-20T11:37:01+03:00

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17 мая в дежурную часть поступило сообщение об угоне машины от 51-летнего жителя деревни Борщевка Тамбовского района. На место выехала следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в его незапертый автомобиль ВАЗ-21099 и совершил угон.

- В ходе розыска транспортное средство было обнаружено в Тамбове на улице Колхозной в технически исправном состоянии, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Угонщика - 32-летнего мужчину задержали и доставили в полицию для дачи показаний.

В итоге полицейские вернули автомобиль законному владельцу. И в настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого в угоне.

ИСТОЧНИК KP.RU