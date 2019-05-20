В Тамбовской области в ДТП погиб водитель «Лады Калины»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-20T11:15:50+03:00

Мужчина не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 18 мая, примерно в 4 часа утра, на полевой дороге в одном километре от села Голынщина Кирсановского района. Водитель «Лады Калины», 33-летний мужчина, не справился с управлением, и в итоге машина перевернулась.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия. Также в ДТП пострадал 29-летний пассажир. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в Кирсановскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU