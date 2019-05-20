2019-05-20T11:15:50+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП погиб водитель «Лады Калины»

Мужчине было 33 года
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина не справился с управлениемМужчина не справился с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 18 мая, примерно в 4 часа утра, на полевой дороге в одном километре от села Голынщина Кирсановского района. Водитель «Лады Калины», 33-летний мужчина, не справился с управлением, и в итоге машина перевернулась.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия. Также в ДТП пострадал 29-летний пассажир. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в Кирсановскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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