«Тамбовщина. 101 удовольствие»: в регионе представят новый туристический маршрут

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-20T10:46:45+03:00

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23-25 мая в Тамбовской области состоится рекламно-информационный тур для представителей ведущих туроператоров России, специализирующихся на организации отдыха в пределах страны. Название тура «Тамбовщина. 101 удовольствие». За три дня участники поездки посетят как уже хорошо известные, так и абсолютно новые, только завоевывающие внимание туристов объекты показа.

- Проведение рекламно-информационных туров - это демонстрация лучших туристических ресурсов региона: достопримечательностей, культурных и исторических мест. Результатом таких поездок становится появление и продажа новых туров и, как следствие, увеличение туристического потока в регион, - говорит начальник информационно-туристического отдела Татьяна Долихина.

Гости региона посетят Тамбов, Мичуринск, Котовск, Ивановку. Тур украсят интерактивные мероприятия, вечерние экскурсии и городские обзоры. В маршрут войдут дегустации, посещение предприятий питания, специализирующихся на производстве гастрономических брендов, кафе, пользующихся, положительной репутацией у туристов, и много другое.

- Представляемый маршрут будет рекомендован в качестве круглогодичного. Учитывая насыщенность достопримечательностями и динамичность перемещений, он может быть трансформирован из культурно-познавательного в событийный, с посещением одного из значимых мероприятий региона, - отмечают в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU